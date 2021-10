Arranca la vacunación de menores de edad

De acuerdo con lo establecido con el Gobierno Federal, en la localidad se vacunará sólo a los menores con problemas de enfermedades crónico-degenerativas, como enfermedad cardíaca congénita, hipertensión arterial primaria o secundaria, asma grave mal controlada, discinesia ciliares, displasia broncopulmonar, fibrosis quística, fibrosis pulmonar intersticial, malformaciones, entre otras.

María del Carmen López Pérez, subdirectora del HGR1, comentó que para este martes contaban con 200 vacunas de tipo Pfizer, las sobrantes serían regresadas a la Jurisdicción Sanitaria No. 4.

El biológico, explicó, fue sólo para derechohabiencia del IMSS de las áreas de consulta externa del área de Cardiología, Nefrología, Neurología y para un caso especial se dirigieron a aplicar el reactivo a un paciente de 13 años hospitalizado por cardiopatía.

López Pérez indicó que la vacuna estará disponible hasta el viernes 29 de octubre del presente 2021.

Isssteson fue la institución que tuvo más afluencia de solicitantes. Una de las madres que llevaba a su hijo discapacitado de 15 años, dijo que trabaja en el sector educativo, lugar donde le avisaron sobre el proceso.

“En el caso de mi hijo tiene una discapacidad, entonces me preocupa mucho porque él no aguantaría estar internado; la vacuna me da un poco de seguridad de que está protegido y de que alguna manera más cuidado, en 30 días nos avisarán cuándo se le aplicarán la segunda dosis”, expresó.

Otra mamá expuso que, previamente, la clínica avisó que su hija de 16 años podía aplicarse el biológico por problemas de obesidad; sin embargo, al presentarse a las oficinas del Isssteson, en calle Sinaloa y Mayo, le indicaron que su hija no aplicaba dentro de las enfermedades de comorbilidad.

En el caso del Hospital del Niño y la Mujer, la etapa de vacunación para menores de 12 a 17 años con problemas de comorbilidad fue abierta para la población en general; sin embargo, hubo muy poca afluencia.