Ciudad Obregón

Arranca en Cajeme entrega de Tarjetas Bienestar

Los adultos mayores del municipio y sus alrededores podrán acudir a recogerlas al Centro de Usos Múltiples

Feb. 10, 2026
Los adultos mayores y mujeres registradas empezaron a acudir por el plástico del Banco Bienestar en Cajeme
Este martes arrancó la entrega de tarjetas del Banco Bienestar a las personas que se registraron en diciembre a los programas Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor y Pensión Mujeres Bienestar.

El operativo de entrega arrancó el 10 de febrero y concluirá el próximo día 14, los cuales en Cajeme se entregarán en el Centro de Usos Múltiples de Ciudad (CUM) de Ciudad Obregón.

La Secretaría del Bienestar informó que la región Cajeme, que abarca este municipio, Bácum y San Ignacio Río Muerto, se entregarán mil 869 plásticos del Banco del Bienestar para los nuevos derechohabientes que se registraron a finales del año pasado.

CARACTERÍSTICAS Y USO DE LAS TARJETAS DEL BANCO BIENESTAR

Del total de las tarjetas que se van a entregar, 906 corresponden al programa Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor, mientras que las 963 restantes son del programa Pensión Mujeres Bienestar.

Una vez que reciben la tarjeta se activa con el primer depósito y se recomienda a los derechohabientes a estar al pendiente de su aplicación móvil, en donde podrán revisar los movimientos.

El plástico sirve como cualquier tarjeta bancaria y pueden realizar pagos, o tanto en sucursales del Banco Bienestar como en diferentes supermercados, además de guardar sus recursos de forma segura en su cuenta.

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


