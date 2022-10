Arranca el llantatón contra el dengue

En busca de frenar la propagación del dengue y otras enfermedades transmitidas por vector, arrancó el Programa Llantatón, en el que se acopiarán neumáticos en mal estado o en desuso en tres puntos de la ciudad para reutilizarlos en espacios culturales, deportivos y recreativos. La directora de Salud Municipal, Claudia Cota Arellano, explicó que los neumáticos en desuso acumulados en patios, jardines, vulcanizadoras, entre otros lugares, sirven como reservorios de moscos transmisores del dengue, por lo que llamó a la población a llevarlos a los centros de acopio. Aunque el programa arrancó este lunes y concluye este martes, se espera tener una buena respuesta de la población, por lo que llamó a la ciudadanía a sumarse a estos esfuerzos. "Es de vital importancia el apoyo de la ciudadanía, así como delas vulcanizadoras, es importante el apoyo de ellos, sabemos que todavía hay que seguir trabajando en la limpieza del Municipio y se requiere el apoyo conjunto de todos", abundó. Los tres puntos de acopio son el deportivo de la calle Michoacán; la calle 300 entre Valle de Álamos y Paseo Miravalle, a un costado de la Academia de Policía; así como la calle Quintana Roo entre Nogales y Caborca. Los neumáticos serán trasladados por la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos hacia lugares en los que se puedan reutilizar o darles el debido tratamiento para disminuir riesgos en caso que ya no puedan ser aprovechados. "Van a reutilizarse todas aquellas que se puedan y las que no van a ir a un lugar que no sean una fuente de riesgo para la ciudadanía", concluyó. En Cajeme van 175 casos confirmados de dengue, por lo que se hacen esfuerzos para frenar esta enfermedad