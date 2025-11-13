Arranca de manera oficial el Buen Fin 2025 en Cajeme

Este jueves dio arranque oficial el Buen Fin 2025 con un banderazo que tuvo lugar en la entrada del Mercajeme. El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) de Ciudad Obregón, Gustavo Cárdenas, dio a conocer que se espera que haya un incremento de entre el 30 y 40 por ciento en las ventas en el mercado general.

"Se cumplen ya 15 años del Buen Fin a nivel nacional, esperamos que la gente acuda al comercio en general y aproveche los descuentos que van desde el 10 hasta el 50 por ciento, ya son 15 años de éxito, donde se superan las ventas. Estamos esperando que las ventas se incrementen entre un 30 y 40 por ciento a nivel comercial y que la ciudadanía consuma responsablemente", comentó.

BUENAS EXPECTATIVAS

Asimismo, destacó que se trata de una fecha esperada por los cajemenses, por lo que hay una expectativa positiva respecto a la derrama económica.

"Esta temporada y cuando dan el aguinaldo son fechas en donde se tienen más ventas en el comercio local, por lo que esperamos una derrama económica buena, ojalá que nos vaya bien a todos, tenemos mucha fe y el comercio está participando mucho", dijo.

Por su parte, Esteban Valdez Rascón, administrador de Mercajeme, explicó que lo que más se busca es ropa de dama, caballero y niños. "De ahí ya desprenden todos los demás negocios, pero es la ropa la que más se mueve. En el caso particular de Mercajeme esperamos que aumenten las ventas el 50 por ciento, porque han sido meses muy críticos, nos estamos recuperando.

Por parte del SAT hay una bolsa de premios para quienes participen en el Buen Fin, al cumplir con distintos requisitos.