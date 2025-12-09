Alumnos del Itson reconocen inclusión en aulas de nivel básico

La inclusión de la diversidad de los estudiantes en las aulas fue una de las fortalezas que encontraron los estudiantes de nivel básico de la licenciatura en Ciencias de la Educación del Itson, quienes realizaron una práctica de cuatro semanas en planteles de la región, informó la responsable de ese programa educativo, Angélica Cresco Cabuto.

Fortalezas y áreas de oportunidad identificadas en las escuelas

La académica dijo que los alumnos acudieron a escuelas públicas y privadas a realizar sus prácticas y tuvieron la oportunidad de observar las áreas de oportunidad y fortalezas de los planteles, entre los que destacaron el esfuerzo que hacen los maestros por incluir a los alumnos.

"Ellos pudieron identificar las ventajas y todas las fortalezas que tienen las instituciones entorno a la atención, por ejemplo, a la inclusión de los niños, pudieron ver y conocer cómo trabaja un profesor cuando en un grupo hay diversidad de estudiantes".

¿Cómo se desarrollaron las prácticas académicas en el Itson?

Los alumnos del Itson que acudieron a las escuelas de nivel básico también ubicaron áreas de oportunidad en temas como infraestructura y situaciones sociales que viven los alumnos dentro de los planteles.

Los estudiantes que asistieron a practicar son de primer semestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación del Itson y el proyecto consistió en que vieran la realidad de lo que se vive en las aulas.

"Tuvieron una práctica académica en donde estuvieron cuatro semanas en las escuelas, diferentes escuelas de comunidades vulnerables, también escuelas particulares, y la idea o el objetivo que teníamos es cómo se vive la realidad en una escuela y a partir de ello y de las materias que llevan en primer semestre se desarrolla un proyecto integrador".

En el cierre de talleres participaron 26 proyectos con equipos de tres a cinco estudiantes, dependiendo de las necesidades de cada, los cuales acudieron a los planteles educativos de la región.