Alumnos de la Normal de Obregón toman plantel: piden destitución de maestra

Alumnos de la Escuela Normal Superior de Obregón (ENSO) tomaron el plantel para denunciar malos tratos, acoso y discriminación por parte de una docente y entregaron un pliego petitorio al Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON) para pedir su destitución.

Ramón Ricardo Ibarra, vicepresidente de la Sociedad de Alumnos, dijo que se hizo llegar un pliego petitorio al CRESON en el que se solicitó la destitución de la maestra de primer semestre para lograr que la escuela sea una zona libre de violencia, sin acoso ni discriminación de ningún tipo.

"Lo que buscamos es la remoción de la maestra, queremos que sea una zona libre de violencia, que todos los alumnos podamos estar en paz", abundó.

PROBLEMA REITERADO

Por su parte, Julio Hernández Gómez, vocal de la Sociedad de Alumnos, detalló que este es un problema reiterado que tiene varios años e incluso no es la primera vez que los alumnos se manifiestan tomando el plantel.

El acoso y mal trato psicológico ha ocasionado que haya alumnos que se den de baja, por ello es que se pidió la remoción de la docente.

"Se han presentado casos de discriminación con compañeros, compañeras, de abuso psicológico en el que les dice que no tienen el talento ni el nivel, demeritando el esfuerzo de los compañeros, sin importar la consecuencia que puede tener en ellos, han llegado a darse de baja algunos de ellos".

LO ANALIZAN AUTORIDADES

Al respecto, el director de la Escuela Normal de Obregón, Manuel Argüelles Morales, dijo que la situación ya se encuentra siendo revisada por las autoridades del CRESON y se está a la espera de una indicación.

El académico añadió ya habían recibido quejas por parte de los alumnos y se ha hablado con ella, pero ha habido reincidencia y la dirección no puede removerla debido a que tiene derechos laborales.