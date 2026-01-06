  • 24° C
Alertan contra contratos abusivos durante "cuesta de enero" en Cajeme

Los usuarios de servicios financieros que soliciten préstamos deben revisar bien las especificaciones de los contratos

Ene. 06, 2026
Se han presentado quejas por parte de usuarios de servicios financieros que firman pagarés sin fecha de cierre y se ven afectados
Para evitar que los préstamos y empeños destinados a solventar la "cuesta de enero" se conviertan en deudas interminables que hacen perder el dinero o artículos de los ciudadanos, la Oficina de Orientación Financiera y enlace de la Condusef en Cajeme hizo un llamado a la ciudadanía para verificar la legalidad de las instituciones y leer detenidamente cada documento antes de firmar.

Pedro Chávez Becerra, subdirector de la dependencia y enlace en Cajeme de la Condusef, advirtió que hay personas que buscan solvencia económica tras los gastos de fin de año y recurren a financieras o empeños, pero no revisar las especificaciones de los contratos o pagarés pueden volverse en problemas y desencadenar prácticas abusivas contra los solicitantes de financiamiento.

¿QUÉ RECOMENDACIONES OFRECE LA CONDUSEF PARA EVITAR FRAUDES?

"Primero que nada, si te quieren hacer firmar un pagaré, que esté completo y lleno, porque hay casos que dejan la fecha en blanco la fecha de vencimiento y a la persona le están cobre y cobre e incluso suben el interés al antojo, y ahí se aprovechan del desconocimiento de las personas y de su necesidad de pedir un préstamo", recomendó.

Sin embargo, para garantizar una transacción segura y prevenir prácticas abusivas, se recomienda revisar que las financieras estén dadas de alta ante la Condusef, lo cual se puede hacer en el sitio web de la dependencia federal.

Riesgos de préstamos informales y prácticas abusivas

Esto garantiza que, en caso de cualquier anomalía o situación que afecte a los usuarios de los servicios financieros, se pueda presentar una queja y se le da el debido seguimiento, además que hay un acompañamiento oficial.

Por el contrario, si se solicitan en financiamientos grupales, créditos vía Facebook o en financieras informales, pueden perder dinero y ser víctimas de fraudes.

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


