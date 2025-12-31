  • 24° C
Pendientes de atenderse alcantarillas abiertas en Cajeme

El Oomapasc trabajó durante el transcurso del año pasado en colocar brocales más duraderos en algunas zonas donde se tenía la carencia de tapas

En el municipio se pueden observar algunas alcantarillas abiertas que siguen pendientes de atenderse por parte del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc); tal es el caso de la que se encuentra en el cruce de las calles De la Cima y Reyes de Castilla, en la colonia Villas del Rey.

En la zona se puede observar cómo los mismos habitantes han colocado cartones y bloques de cemento con el objetivo de advertir a los automovilistas sobre el riesgo al que se enfrentan, de manera que puedan reducir la velocidad y rodear la alcantarilla.

A decir de algunos vecinos, el problema lleva ya seis meses y se ha hecho el reporte ante el Oomapasc en distintas ocasiones, pero al momento siguen a la espera de que se tomen acciones al respecto.

Advierten que algunas unidades vehiculares se han visto afectadas, por lo que reiteraron su llamado para que se atienda lo antes posible.

Cabe señalar que en el transcurso del 2025 el organismo operador trabajó en la reposición de tapaderas en las alcantarillas abiertas de algunas zonas, como lo es el centro de Ciudad Obregón, en vialidades como la calle Hidalgo y Allende, donde se presentaba esta situación.

El director técnico de la paramunicipal, Jesús Antonio Ponce Zavala, informó que se ha cambiado el material de las tapaderas para que sean más duraderas, pues se utiliza acero dúctil.

Las tapaderas eran de cemento polimérico, pero se hundían con el paso de los carros.

