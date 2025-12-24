Alcalde Javier Lamarque envía buenos deseos a los cajemenses por fiestas decembrinas

Buenos deseos envió el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano a todas y todos los cajemenses con motivo de las fiestas decembrinas, invitándolos a disfrutar estas fechas con responsabilidad, en un ambiente de paz, armonía y convivencia familiar.

"Quiero decirle a toda la gente de Cajeme que la pase muy bien, que nos cuidemos y disfrutemos la convivencia en familia, con amigos y amigas, así como con quienes nos visitan, que estas fiestas navideñas nos sirvan para fortalecer nuestra comunidad, nuestra familia y la unidad, y que haya amor y felicidad en cada uno de nosotros, les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, les mandamos un fuerte abrazo", expresó.

Reiteró el compromiso de seguir trabajando por el bienestar del municipio, dando continuidad el próximo año a la rehabilitación de calles, drenajes y obras iniciadas durante este año, así como a proyectos estratégicos como la remodelación del Parque Infantil Ostimuri, la Laguna del Náinari, Deportivo Álvaro Obregón y la gestión de recursos para el reordenamiento y renovación del centro comercial de la ciudad.

Asimismo, envió un mensaje especial a las y los cajemenses que se encuentran fuera del municipio, recordándoles que Cajeme es y seguirá siendo su casa.

"Los reconocemos y admiramos, decirles que hemos avanzado sustancialmente en mejorar las condiciones de bienestar del municipio, y quienes nos visitan pueden constatar el cambio si comparan cómo estaba Cajeme, por ejemplo hace cuatro años y cómo está ahora", dijo.

Finalmente, destacó que Ciudad Obregón es una tierra bonita, de gente amable, trabajadora y pacífica, que siempre deja una buena impresión a quienes la visitan, a las y los paisanos que no pudieron regresar este año, les deseó una Navidad llena de felicidad y los invitó a volver el próximo año, reiterando los mejores deseos de salud, bienestar y amor para ellos y sus familias.

Reiteró el llamado a los ciudadanos a no usar pirotecnia, ni tirar balas al aire, pues esto se encuentra prohibido y se aplican sanciones.