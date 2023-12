Alcalde de Cajeme rompe el silencio: "No ocultamos nada", sobre enfrentamiento armado

Respecto al abatimiento de tres personas por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AMIC) en Cajeme el pasado sábado, el alcalde, Javier Lamarque Cano informó que "No estamos ocultando nada, tenemos que atenernos a la investigación de la Fiscalía".

El Presidente Municipal rechazó que haya habido una respuesta tardía por parte de las autoridades municipales respecto al caso y defendió que por la naturaleza del hecho violento, este no es competencia de las autoridades municipales, sino de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

"He tenido comunicación con los familiares, con la Fiscalía y con demás instancias, pero dado que es un asunto en el que no participó la Policía Municipal nosotros nos tenemos que atener a las investigaciones de la Fiscalía, la información que tenemos es la que la Fiscalía tiene. Tenemos que ser cuidadosos, porque no sabemos la situación de fondo, no podemos adelantar juicios ni opiniones", dijo.

Mencionó que el Ayuntamiento no puede acceder al proceso de investigación sobre este caso, debido a que se encuentra impedido por ley, por lo que será la Fiscalía la que amplíe la información.

Fue el pasado sábado cuando tres personas fueron abatidas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), durante un enfrentamiento al norte de Ciudad Obregón, en el que según la Fiscalía de Justicia, iniciaron las víctimas mortales, entre las cuales se encontraba un elemento de la Policía Municipal de Cajeme.

En redes sociales, algunos usuarios han compartido distintos comunicados extraoficiales en los que se asegura que las víctimas mortales eran inocentes.