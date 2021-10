Afecta a comercio local llegada de vendedores foráneos

El vendedor de prendas de vestir y otros artículos, Jesús Ramírez, explicó que él tiene 20 años cumpliendo con todos los requisitos de Inspección y Vigilancia y aguanta todo el año junto con sus compañeros, mientras que los comerciantes con permisos eventuales aprovechan las buenas ventas del último bimestre del año, lo que ocasiona que el comercio local perciba apenas un incremento del 50 por ciento, cuando éste debería ser hasta cinco veces mayor.

“Uno aguanta todo el año y cuando llegan las fechas buenas se vienen los eventuales, ellos llegan normalmente después del Buen Fin, pero como ahora va a ser antes, no sabemos cuándo van a llegar, siempre es lo mismo y cada vez se van agregando más. Nosotros permisos que todo el año estamos aquí bajo los términos que nos pone Inspección y Vigilancia y ellos llegan en la temporada buena y aprovechan”.

Por su parte, la vendedora de flores de Mercajeme, Blanca Lidia Tejeda, detalló que el Día de Muertos es una fecha en la que los vendedores de flores aprovechan para recuperarse de las bajas ventas del verano y la oferta foránea les afecta.

“Uno está aquí todo el tiempo al cien por ciento con los clientes y está esperando estas fechas para poder tener un alza en ventas y pagar lo que uno debe, o simplemente para poder sobrevivir y estar a la vanguardia en las ventas, nos afecta, porque nomas vienen cuando hay fechas buenas, no soportan los calores, las pérdidas de flores en ese tiempo, no están aquí, no son una florería establecida y nosotros sí”.

Al respecto, el vendedor Ernesto Carrillo dijo que las principales afectaciones llegan a partir del primero de diciembre, que es cuando se instalan más vendedores eventuales.

“Todo el año estamos trabajando nosotros, es el único mes que se vende y llegan ellos a instalarse, es algo que pasa año tras año”.