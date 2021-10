Afecta a "chocolates" cierre fronterizo

Explicó que, en lo que refiere a la organi­zación, también se afecta en el sentido que depende de las afiliaciones para poder seguir brindando el servicio a las familias que tienen vehículos de procedencia extranjera.

"A nosotros nos afecta económicamente a la organización, porque si no hay carros ame­ricanos que entren aquí, no hay afiliaciones, entonces no entra el recurso para seguir con este movimiento".

Agregó que, a pesar de las afectaciones, lo principal que se busca es que se les dé una solución a los carros que ya se encuentran en el interior del país y que tienen pendientes los proyectos propuestos por la organización.

"Realmente lo que estamos pidiendo es que se atiendan los asuntos pendientes de los carros que ya se encuentran dentro del país, que se dé solución a los que ya están dentro. Nosotros queremos aterrizar los proyectos que salieron por parte del patrimonio y si no entran más, que aterricemos primero esos proyectos", detalló.