Acreditados de Infonavit sí podrán cambiarse a veces pesos

A partir del 9 de febrero, los trabajadores que no cambiaron su crédito del Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de Veces Salarios Mínimos (VSM) a veces pesos a principios de enero, podrán hacerlo a través de MiCuenta Infonavit. El 10 de enero fue la fecha límite para que los acreditados pudieran cambiar el esquema de sus créditos hipotecarios y evitar con ello el aumento anual en el monto de sus pagos; sin embargo, quienes no pudieron hacerlo ese mes, pueden realizar el trámite en línea a partir del 9 de febrero, o acudir a las oficinas de la dependencia federal. Al hacer la conversión, los trabajadores obtienen pagos fijos en sus mensualidades; además, la tasa de interés baja, dependiendo del sueldo del trabajador, y el monto total a pagar es congelado. Los acreditados que no realizaron el cambio en enero y tenían el esquema de VSM, tuvieron un incremento del 5.2 por ciento, de acuerdo con la inflación de los últimos cinco años, en los pagos de su mensualidad. Quienes acudan al Centro de Atención del Infonavit, ubicado en la calle 5 de Febrero y Náinari, recibirán acompañamiento por parte del personal, aunque todo el proceso se hace en línea con la clave del acreditado. En Sonora fueron 31 mil 814 trabajadores los que se cambiaron a veces pesos hasta el 10 de enero