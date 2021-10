Accidente automovilístico cambio su vida

Un tráiler pasó por encima de su pierna, luego de que el chofer de la unidad iba distraído con su dispositivo celular, ahora después de tres años del terrible suceso Erick Joan Vega Gutiérrez de 36 años busca subsistir sin su pierna derecha.

"A mí me cambió la vida un tráiler, me pasaron 36 toneladas por encima de mi pierna derecha, en ese momento me cambió la vida completamente, antes me manejaba en andadera, ahorita ya no puedo porque me dejó postrado en una silla de ruedas", comentó.