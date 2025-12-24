"Abuelitos" pasarán la Navidad unidos

En unión pasarán la Navidad los cerca de 40 adultos mayores que son asistidos en el Asilo San Vicente de Ciudad Obregón; en días previos se les realizaron algunas posadas donde recibieron regalos y alimentos típicos de la temporada navideña por parte de visitantes, lo que dibujó una sonrisa en sus rostros.

El Asilo reiteró la invitación a aquellas personas que deseen adoptar a un adulto mayor a comunicarse con ellos, pues se cuenta con un programa que permite dar apoyo económico de manera mensual para el cuidado de la persona adoptada.

"Nos pueden llamar o acudir directamente a las oficinas (ubicadas en la calle San Luis, colonia Misión), pueden hacer un donativo a partir de 200 pesos mensuales, pero en sí lo que es adoptar a un abuelito tiene un costo de 3 mil pesos al mes" informó Daniela Escamilla, integrante del Asilo San Vicente.

Destacó que este costo es más bajo que el que realmente representa dar atención completa a un adulto mayor, pues se destinan cerca de 18 o 20 mil pesos.

"Tenemos como 4 adultos mayores adoptados, de un promedio de casi 40 abuelitos. Cuidar a uno solo, incluida la comida, el agua, la luz del lugar, nos cuesta cerca de 18 o 20 mil pesos, pero por medio del programa pedimos una mensualidad de 3 mil pesos", agregó.

Es al teléfono 644 416 4547 a donde pueden comunicarse las personas interesadas en apoyar a algún adulto mayor.