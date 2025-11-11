A partir de este fin de semana habrá más movilidad en transporte urbano de Obregón

A partir de este fin de semana esperan un aumento en la afluencia de pasajeros del transporte urbano en Obregón con el arranque del Buen Fin y adelanto de aguinaldo en algunas empresas que seguirá subiendo gradualmente hasta diciembre, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano, Luis Acosta Cárdenas.

Detalló que normalmente el 15 de noviembre empieza a repuntar el pasaje en los camiones de Obregón, ya que muchas personas perciben la quincena, se adelantan algunas prestaciones como aguinaldos o cajas de ahorros, y este año coincide con fin de semana, lo que hará que más gente acuda al centro de la ciudad a realizar compras.

"Por lo regular después del 15 de noviembre empieza de manera paulatina a subir los movimientos, es pasando la quincena cuando empieza a fluir la gente", detalló.

Acosta Cárdenas explicó que cada año es variable el porcentaje en que aumentan los movimientos, ya que depende de factores como la solvencia de las familias y las necesidades que tengan, pero sí se tiene un incremento seguro.

HABRÁ LOS MISMOS CAMIONES

Con respecto a las unidades que prestarán el servicio, el dirigente del sindicato del transporte urbano en Obregón explicó que son 170 camiones que salen a las rutas de lunes a viernes y no se espera que haya cambios o necesidad de aumentar el número durante la temporada que está por iniciar.

"Es el mismo porcentaje de camiones, no hay cambios para eso, salen cerca de 170 de lunes a viernes", detalló.