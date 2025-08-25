Última semana para inscripción a programa Bienestar

Esta semana es la última para el registro a los programas Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor, por lo que se hizo el llamado a las personas a aprovechar para que se puedan incorporar.

Las incorporaciones siguen siendo por orden alfabético y arrancaron el lunes con las letras A, B y C, para continuar el martes con la D a la H, el miércoles de la I a la M, jueves de la N a la R y viernes de la S a la Z.

Las personas que por cualquier motivo no hayan podido acudir a registrar su incorporación al programa entre semana podrán hacerlo el sábado, en el que se tendrá registro de todas las letras.

Una vez que se registran tarda un promedio de dos meses en llegar la tarjeta del Banco Bienestar para que puedan realizar los retiros de sus pensiones cuando les sean depositados.

¿QUÉ NECESITAN PARA REGISTRARSE?

Para poderse registrar a la Pensión Mujeres Bienestar necesita ser mujer con 60 años cumplidos y hasta los 64 años, mientras que la Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor es para hombres y mujeres mayores de 65 años.

Para registrarse necesitan su acta de nacimiento legible, CURP certificada, comprobante de domicilio reciente, identificación oficial y número de contacto, todo ello en original y una copia.

En la zona urbana de Cajeme el registro es en el CUM de Ciudad Obregón, además que se tienen módulos en Pueblo Yaqui, Esperanza, Bácum y San Ignacio Río Muerto.