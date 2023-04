Existe más inclusión para el autismo

La integrante de la organización Despertando del Autismo, platicó que antes se pensaba que el autismo era más característico de miembros de familias con gran estatus económico

Sin embargo, aclaró que el autismo no es exclusivo de ninguna clase social, aun así, considero que décadas atrás, solo pocos niños, niñas y adultos podían recibir atención adecuada, incluso, algunos padres decidían llevar a sus hijos al extranjero para que recibieran educación especial

"Ya aquí en México, ya aquí en Ciudad Obregón, tenemos muchos profesionales muy bien capacitados para poder detectarlo, incluso, muchos maestros en el aula se están dando cuenta viendo esos foquitos rojos de identificación de conductas", mencionó.

Santisteban Valdez, detalló que algunas características del TEA, es no prestar atención de inmediato, movimientos repetitivos, mueven las manos constantemente, caminar de un lado a otro, ecolalia (repetir una sola palabra durante mucho tiempo).

"Cuando hablas con ellos no miran a los ojos, caminan en puntitas, no abrazan, algunos y algunas en edad avanzada no van al baño solos, en ocasiones no quieren que se les invada su espacio personal", agregó.

Para comprender mejor la condición autista, dijo que este miércoles 19 de abril, a través de Facebook en: Despertando del Autismo, realizarán un taller virtual, donde abordarán 19 temas respecto a este trastorno, en esa red social próximamente especificarán la hora.