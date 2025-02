Transporte de carga agrícola está en crisis

Depende de las lluvias para reactivar la actividad: Inzunza López

Por: Luz del Carmen Paredes

El panorama para el transporte de carga agrícola enfrenta la peor crisis, subrayó Efraín Inzunza López.

El presidente de la Central de Empresas de Transporte indicó que tienen meses paralizados, ante la problemática por la falta de agua de riego para los cultivos agrícolas en el sur de Sonora.

"Estamos de mal en peor, no se mueve nada, estamos esperando una carga de soya que viene de Estados Unidos, pero está detenida, no tienen fecha", apuntó.

Reiteró que es mínimo lo que se sembró de trigo, vamos a esperar a abril y mayo a ver qué pasa con la producción, si se queda en el mercado nacional o se exporta.

El panorama no se ve nada favorable, no ha llovido y el pronóstico no es bueno, "dependemos de las precipitaciones para la recuperación de las Presas, porque otro ciclo sin sembrar sería catastrófico", concluyó.

"Son 180 camiones los que están paralizados, pero indirectamente son más de 240 los que dependen de la actividad, sólo en esta organización"

Efraín Inzunza López