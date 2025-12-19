Tecnificación del campo ha traído inversiones de más de 300 millones de pesos en el Mayo

Alrededor de 300 millones de pesos ha sido la inversión ejecutada este 2025 a través del Programa Nacional de Tecnificación para el Valle del Mayo, con lo que se desarrollaron las primeras obras que se llevarán a cabo en este sexenio, aseguró Rafael Valdez Avilés, gerente de operaciones del Distrito de Riego del Río Mayo.

"Desde septiembre se recibió con beneplácito el apoyo del gobierno federal, con más de 6 mil millones de pesos para el campo en la región, a través de la nivelación de tierras, tecnificación en sistemas de riego y el revestimiento de canales", explicó.

A esta fecha, informó que ya se cerró el revestimiento del canal lateral Navojoa, que fueron 3.2 kilómetros de trabajos, indispensable para eficientar la conducción, tener tiempos oportunos en los riegos y un mejor servicio.

Valdez resaltó que con ello, se va a lograr generar un ahorro en el gasto de agua , lo que irá contribuyendo en los procesos que se realizan.

"Con relación a la tecnificación y nivelación, ahorita ya están cerradas las obras, se continuarán una vez que concluyan los riegos al campo; hay una proyección para que se vayan ejerciendo hasta 2030", indicó.

En lo que ha sido una primera etapa, explicó que el Valle del Mayo ha resentido el beneficio, no obstante, seguirán llegando mejoras durante los próximos 5 años, como parte del compromiso del gobierno federal.