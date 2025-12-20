Evalúan avances del Plan de Justicia Yaqui

Para revisar el avance del Plan de Justicia Yaqui se realizó una mesa de trabajo encabezada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán.

El mandatario estatal resaltó que se han ejercido 18 mil 346 millones de pesos en rubros prioritarios, como salud, agua y territorio, con resultados concretos.

Con ello cumplen con el compromiso de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, “un compromiso sin regateos, un compromiso sin reserva alguna” con la nación yaqui, que ha contribuido a la identidad del sonorense, apuntó.

Refrendó el compromiso de seguir avanzando, con respeto y resultados en la reparación de las injusticias históricas que han enfrentado.

Por su parte, Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), señaló que se tienen avances importantes en las obras programadas para la operación del Distrito de Riego 018, el acueducto, restitución del territorio, salud y becas educativas.

En su intervención, el titular de la Sader, Julio Berdegué Sacristán, informó que el programa integral Cosechando Soberanía, uno de los ejes del Plan México impulsado por la presidenta Sheinbaum, tiene como objetivo fortalecer a las y los pequeños y medianos productores, incrementando el abasto nacional de alimentos de la canasta básica.

Asimismo, precisó que el registro para acceder al apoyo de cinco mil pesos por hectárea, hasta un máximo de 20 hectáreas por productor para la siembra de trigo o cártamo, permanecerá abierto hasta el 26 de diciembre, mientras que el registro de solicitudes correspondientes a ciclos anteriores cerrará el 31 de diciembre.

A la reunión asistieron representantes de los ocho pueblos Yaquis: Tórim, Ráhum, Vícam, Pótam, Huirivis, Belém, Cócorit–Loma de Guamúchil y Loma de Bácum.

Los funcionarios refrendaron el compromiso de saldar la deuda histórica con la Tribu Yaqui