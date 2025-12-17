  • 24° C
Agrícola

Avanza ciclo agrícola en el Valle del Mayo, el 65% de lo proyectado se ha establecido

De 73 mil hectáreas disponibles, se han definido poco más de 46 mil; el trigo como el cultivo con mayor cobertura

Dic. 17, 2025
El ciclo agrícola 2025-2026 avanza en el Valle del Mayo, en el que el 65 por ciento de la superficie proyectada ya ha sido establecido, en un total de 46,524 hectáreas ya definidas, explicó Rafael Valdez Avilés, gerente de operación del Distrito de Riego del Río Mayo.

Para este ciclo agrícola, reveló que se contó con una autorización por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 705.6 millones de metros cúbicos a extraer de presa, más 110 millones de bombeo, siendo un total de 815.6 millones para organizar el ciclo.

La proyección que se estimó para el presente ciclo, dijo que es de 73 mil hectáreas, pero con corte hasta el 17 de diciembre llevaba un avance del 65 por ciento, en el que el trigo se ha convertido en el cultivo con mayor cobertura, con alrededor de 36 mil hectáreas establecidas.

Entre los cultivos con mayor superficie establecida, detalló que se encuentran el maíz, con un total de 2,321 hectáreas, la papa con 3,687 y la alfalfa con 951 hectáreas, por mencionar algunas.

En cuanto al cártamo, reveló que este ciclo se cuenta con un apoyo de 5 mil pesos por hectárea, precisamente para incentivar su siembra, por lo que esperan que se defina una superficie considerable de este cultivo.

"Presenciamos un ciclo al cual nunca nos habíamos enfrentado, en el que la incertidumbre viniera por parte del agricultor y no de la falta de agua, hubo un verano bondadoso, pero sí estamos sintiendo que el productor está un poco desanimado para establecer los cultivos", precisó.

Factores como cultivos sin precio para su comercialización y financiamientos muy caros, que influyen en la decisión a tomar; no obstante, confían en que será un ciclo agrícola productivo.

