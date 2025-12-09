  • 24° C
Agrícola

Restringen pesca de callo de hacha por presencia de tiburones

La Capitanía de Puerto de Yavaros pide a pescadores extremar precauciones

Dic. 09, 2025
A poco más de una semana de iniciada la temporada de callo de hacha, se han tenido muy bajas extracciones debido a las restricciones impuestas por la Capitanía de Puerto de Yavaros, motivadas por los avistamientos de tiburones.

"Las autoridades  nos han pedido que no hagamos confianza a esos animales durante este mes", dijo este martes el presidente de la Cooperativa Loma Parda, Ramón Valenzuela Ruelas.

Informó que solamente están saliendo 60 buzos de las diferentes cooperativas pesqueras del sur de Sonora, quienes obtienen un promedio diario de tres kilos de callo.

 Señaló que los pescadores portan el brazalete anti-tiburón, pero no las jaulas, que están prohibidas por la Semarnat y autoridades de Pesca por el riesgo de que dicho animal, que está en peligro de extinción, muera al chocar con los barrotes. 

Dijo que las cooperativas mantienen su petición de que se les permita utilizar jaulas,  pero no hay señales de obtener una respuesta positiva a sus demandas.

"Mientras tanto, no queda otra, a los pocos muchachos que salen, que traer el brazalete y que Dios los bendiga", expresó.

Valenzuela Ruelas reconoció la preocupación de la Capitanía de Puerto de Yavaros y su llamado a que salgan lo menos posible al mar.

"Hay temor a los ataques de tiburón, por los recientes avistamientos, como el que hubo frente a Camahuiroa, además de que siempre está presente el fallecimiento de tres compañeros en los últimos tres años", manifestó.

"Pero, al mismo tiempo, está la necesidad económica de los buzos, que se arriesgan porque saben que pueden sacar mucho dinero con el callo, pero no está de más la recomendación a que extremen cuidados", concluyó.

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

