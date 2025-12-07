Priva inseguridad en Valle del Yaqui

Pese a las denuncias, no cesan los robos en los campos agrícolas del Valle del Yaqui.

Productores que aceptaron hablar bajo anonimato por temor a represalias, solicitaron mayor seguridad a las autoridades, que se realicen operativos de vigilancia en los caminos vecinales, así como en las comunidades rurales para frenar la delincuencia.

Señalaron que los robos son constantes, llevándose cableado y hasta maquinaria agrícola con total impunidad.

Y temen que la situación se agrave, ya que no hay trabajo; este ciclo agrícola 2025-2026 de nuevo no se sembró toda la superficie agrícola, lamentaron.

Aunado a lo anterior, se redujo el área de hortalizas, que son los cultivos que generan gran cantidad de jornales.

Productores afectados refirieron que el sector pecuario también se ve afectado, al llevarse ganado y hasta los cerdos de traspatio, sinónimo de que la delincuencia va en aumento.

Se entiende que hay necesidad, porque no hay trabajo, por lo que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto y garantizar la seguridad, consideraron.

Además, dijeron que la drogadicción es otro grave problema que priva en el Valle del Yaqui y que se debe atender.

Por lo anterior, urgieron que se realicen operativos de vigilancia para frenar la delincuencia.