VIDEO | Agricultores y transportistas llegan a acuerdo con Segob

Tras una intensa jornada de diálogo entre autoridades federales y representantes de productores agrícolas y transportistas, se alcanzó un acuerdo que permitió levantar los bloqueos carreteros instalados en distintos puntos del país.

La reunión, que inició a las 8:00 de la mañana de este jueves en la Secretaría de Gobernación, se prolongó por cerca de 13 horas. Durante el encuentro, los participantes recibieron información detallada sobre los programas y acciones que el Gobierno de México implementará en diversas entidades para atender sus demandas.

CLARIDAD

Como parte del proceso, se instalaron tres mesas de trabajo especializadas: la primera, centrada en temas de seguridad en carreteras; la segunda, en la aclaración de dudas relacionadas con los marcos legales en materia de agua; y la tercera, enfocada en asuntos del sector agrícola.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación destacó que los manifestantes acordaron retirar de inmediato los bloqueos para restablecer el libre tránsito y permitir el paso de servicios de emergencia.

La dependencia reiteró su disposición para dar seguimiento puntual a las problemáticas planteadas por productores y transportistas, así como para garantizar que los apoyos sean entregados directamente en territorio a cada uno de los beneficiarios.

ANTECEDENTES

Cabe recordar que, el megabloqueo nacional comenzó el lunes, en protesta contra los altos costos de producción, la falta de apoyos energéticos y el riesgo que, según los manifestantes, representa la nueva Ley de Aguas Nacionales, además de la exigencia de precios justos.

Ese mismo día, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que no existía razón para mantener dichos bloqueos, pues, declaró, el diálogo estaba abierto, con disposición para abordar los planteamientos de los sectores.