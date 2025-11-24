  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 24 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Agrícola

Transportistas paralizan la garita Mariposa en Nogales

Piden se atiendan peticiones sobre inseguridad y extorsiones que han estado pasando durante sus jornadas laborales

Nov. 24, 2025
Garita Mariposa de Nogales
Garita Mariposa de Nogales

En Sonora, transportistas y productores bloquearon la garita Mariposa de Nogales como parte de la convocatoria nacional para el cierre de casetas, carreteras y otros puntos, realizada por la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).

Fueron alrededor de siete horas las que permaneció bloqueada la garita Mariposa por parte de personas que se plantaron con lonas para evitar que los camiones de carga continuaran su curso hacia Estados Unidos como se tenía programado.

imagen-cuerpo

De manera intensiva, desde el domingo estos grupos difundieron mensajes dirigidos a la ciudadanía para hacerles saber sobre el cierre de caminos, con el objetivo de que autoridades gubernamentales atiendan sus peticiones sobre inseguridad y extorsiones que han estado ocurriendo durante sus jornadas laborales.

Ante esto, el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, dijo que estaba dispuesto a apoyarlos para buscar la solución a sus peticiones tocando las ventanillas necesarias para resolver las situaciones demandadas, y pidió no afectar a la gente liberando las casetas para el libre tránsito.

"Si hay manifestación, no hay bronca, pero no afecten a la gente, porque finalmente sí afectan a la gente. Lo que necesitan ustedes, no sólo de su movilización, es también la simpatía social hacia la gente, y si ustedes afectan a la gente, obviamente generan el efecto contrario", expresó Durazo Montaño.

imagen-cuerpo

Además, el mandatario les pidió ayuda para convencer a los involucrados de levantar las protestas en las casetas para que los vehículos pudieran contar con el libre tránsito. "Si afectan a la gente es contraproducente, ahí sí me generan un problema a mí, pero se generan también un problema a ustedes".

Durazo Montaño dijo estar dispuesto a ayudarlos en este tema recibiéndolos el mismo lunes o bien este martes, dando a conocer que permanecerá en la capital del Estado durante toda la semana con la plena disposición de dialogar para sumar esfuerzos en la atención de la situación ante el Gobierno Federal.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Apicultores piden apoyo
Agrícola

Apicultores piden apoyo

Noviembre 24, 2025

Necesitan recursos para la instalación de nuevas colmenas, extractores de miel, entre otros, dice José Manuel Escobedo

Exigen protección pescadores del sur
Agrícola

Exigen protección pescadores del sur

Noviembre 23, 2025

Les prohíben usar jaulas anti-tiburón

Inicia operaciones el Canal Navojoa
Agrícola

Inicia operaciones el Canal Navojoa

Noviembre 22, 2025

Una obra hidráulica que marca un parteaguas en la agricultura del Valle del Mayo: Castro Valdez