Ganadería del Mayo tiene buena recuperación

Ganaderos del sur de Sonora tuvieron un 2025 bueno, en términos generales, después de varios años muy malos, señaló Marco Antonio Quijano Corral, líder productor de Huatabampo.

Resaltó que actualmente hay pasto y agua en las diversas zonas del municipio, en cantidad suficiente, lo que representa un "colchón" muy importante para enfrentar los meses secos del 2026.

"En la primera mitad del presente año la situación estaba muy difícil, pero después las cosas cambiaron mucho, para bien", externó.

"No esperábamos tanta lluvia en julio, agosto, septiembre y hasta octubre, pero qué bueno, porque hubo una gran recuperación de praderas y represos", manifestó.

Dijo que todavía en noviembre se registraron precipitaciones en algunas zonas de Huatabampo y se espera que en diciembre y enero, con las "equipatas", también les vaya bien.

En cuanto a la mortandad de ganado, Quijano Corral señaló que fue mínima, a pesar de la fuerte sequía en los primeros seis meses, gracias a que los productores implementaron buenas medidas de prevención.

"Lo que falta para que la situación sea mejor es la reapertura de la frontera a la exportación de ganado, que está cerrada por los problemas de brotes del gusano barrenador, pero ojalá que pronto se abra de nuevo", añadió.