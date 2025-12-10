No pagan salarios a varios jornaleros del sur de Sonora

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas "Salvador Alvarado" interpuso varias demandas laborales contra patrones, que no están pagando el salario a jornaleros del Valle del Mayo, informó Norberto Valenzuela Torres.

El dirigente regional del gremio, quien no precisó el número de casos, lamentó este incumplimiento, que también podría darse con el aguinaldo, que "casi todos los años se regatea".

"La gente del campo, la más amolada, siempre anda a la deriva, lo que no es justo, ni legal, y es por eso que acudimos a instancias laborales para exigir que se cumpla lo que establece la Ley Federal del Trabajo", señaló.

"Es cierto, los agricultores han tenido año muy difícil debido a la falta de siembras el ciclo pasado, pero los jornaleros no tienen la culpa de esto", precisó.

Valenzuela Torres dijo que, si de por sí es muy poco lo que ganan los trabajadores agrícolas, entre 200 y 250 pesos diarios, y todavía los patrones no les pagan.

"No hay que generalizar, no son todos, porque a cambio hay muchos otros productores que sí son muy cumplidos y están pendientes de la situación de nuestra gente", reconoció.

El dirigente sindical mencionó que, ahora que está próximo el pago de aguinaldo, cuyo plazo vence el 20 de diciembre, estarán muy alertas para que se cumpla con los 23 días que les corresponden de esta prestación.

NADA DE DÁDIVAS

Asimismo, Norberto Valenzuela exhortó a los jornaleros no aceptar el aguinaldo en dádivas de cerveza, vinos y otras cosas similares, ya que la obligación de los patrones es dar el dinero de dicha prestación y que éste ayude a solventar los gastos en el hogar.

"No debemos permitir que se regateen estos beneficios para la gente del campo regional, sobre todo cuando estamos en diciembre, en fechas muy importantes y especiales", añadió.

Finalmente, invitó a los trabajadores que tengan dudas sobre este asunto a que se acerquen a la CNC de Etchojoa, donde están las oficinas centrales del gremio correspondientes al Valle del Mayo, para recibir atención y asesoría.