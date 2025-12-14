  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 14 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Agrícola

Estados Unidos sugiere el uso de canes en ganado

Es para detectar la presencia de gusano barrenador en los animales

Dic. 14, 2025
Presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Carlos Ochoa Valenzuela,
Presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Carlos Ochoa Valenzuela,

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, informó que la reciente visita de autoridades de Estados Unidos al municipio de Agua Prieta, fue prácticamente para una revisión en caso de usar perros para detectar la presencia del gusano barrenador en el ganado.

Explicó que en este caso es Estados Unidos quien traería a los perros, y que durante la visita venían con los expertos, que fueron los que revisaron la instalación para ver si era posible implementar esta estrategia, y que en caso de implementarlo sería de manera inmediata con la reapertura.

"En realidad no fue para nada más, lo único que yo ya interpreto es, independientemente de los perros, es como una señal de que vamos en el sentido de que se va a abrir pronto", expresó el presidente de la Unión Ganadera, destacando que es un tema que Estados Unidos está sugiriendo, no es que ya se vaya a utilizar, pero sí está la idea.

Respecto a la reapertura de la frontera para el cruce de ganado por las cuarentenarias, dijo que por cuestión del tiempo ya sería hasta enero del próximo año cuando se continúen con las labores de gestión y que esperarían alguna declaración oficial por parte del gobierno.

La frontera cerró por última vez sus puertas el pasado nueve de julio, a tan solo tres días de la apertura de la cuarentenaria de Agua Prieta, la cual había sido la primera en abrir luego de casi dos meses de haber permanecido cerrado el paso al ganado, cuando Estados Unidos ordenó nuevamente el cierre de la frontera con México para el cruce de cabezas de ganado.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
No pagan salarios a varios jornaleros del sur de Sonora
Agrícola

No pagan salarios a varios jornaleros del sur de Sonora

Diciembre 10, 2025

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas "Salvador Alvarado" presenta demanda contra patrones

Prohíben pesca de callo de hacha
Agrícola

Prohíben pesca de callo de hacha

Diciembre 09, 2025

La Capitanía de Puerto en Yavaros exhortó a los pescadores a reforzar medidas de seguridad luego de recientes avistamientos de tiburones en la zona

Priva inseguridad en Valle del Yaqui
Agrícola

Priva inseguridad en Valle del Yaqui

Diciembre 07, 2025

Los robos en los campos agrícolas son una constante, así como en las comunidades rurales