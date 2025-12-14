Estados Unidos sugiere el uso de canes en ganado

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, informó que la reciente visita de autoridades de Estados Unidos al municipio de Agua Prieta, fue prácticamente para una revisión en caso de usar perros para detectar la presencia del gusano barrenador en el ganado.

Explicó que en este caso es Estados Unidos quien traería a los perros, y que durante la visita venían con los expertos, que fueron los que revisaron la instalación para ver si era posible implementar esta estrategia, y que en caso de implementarlo sería de manera inmediata con la reapertura.

"En realidad no fue para nada más, lo único que yo ya interpreto es, independientemente de los perros, es como una señal de que vamos en el sentido de que se va a abrir pronto", expresó el presidente de la Unión Ganadera, destacando que es un tema que Estados Unidos está sugiriendo, no es que ya se vaya a utilizar, pero sí está la idea.

Respecto a la reapertura de la frontera para el cruce de ganado por las cuarentenarias, dijo que por cuestión del tiempo ya sería hasta enero del próximo año cuando se continúen con las labores de gestión y que esperarían alguna declaración oficial por parte del gobierno.

La frontera cerró por última vez sus puertas el pasado nueve de julio, a tan solo tres días de la apertura de la cuarentenaria de Agua Prieta, la cual había sido la primera en abrir luego de casi dos meses de haber permanecido cerrado el paso al ganado, cuando Estados Unidos ordenó nuevamente el cierre de la frontera con México para el cruce de cabezas de ganado.