  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 21 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Agrícola

Sigue la sequía

Un total de 15 municipios presentan afectaciones, refiere Conagua

Oct. 21, 2025
Sigue la sequía

La sequía en Sonora se mantiene, aunque son solo 15 municipios los que todavía presentan algún grado de afectación.

De acuerdo con el último reporte del Monitor Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al 15 de octubre el estiaje ha ido cediendo, ya que la anterior quincena eran 17 municipios los que tenían algún grado de afectación.

En total, 5 de los 15 municipios en la Entidad presentan sequía moderada, seis en severa y cuatro en extrema.

Los municipios en estiaje moderado son: Fronteras, Átil, Magdalena de Kino, Oquitoa y Santa Ana.

imagen-cuerpo

En sequía extrema: Agua Prieta, Nogales, Sáric y Plutarco Elías Calles y en sequía severa: Altar, Naco, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Tubutama y Caborca.

Las lluvias registradas en el Estado han contribuido a cambiar el panorama por las afectaciones del estiaje.

En todo el territorio nacional, 93 municipios están en sequía, 12 están en Coahuila, 12 en Tabasco, 11 en Jalisco, 9 en Chihuahua y 8 en Yucatán.

En junio el 100% del territorio tenía algún grado de estiaje

Luz del Carmen Paredes
Luz del Carmen Paredes
Contenido Relacionado
Realizarán obras de agua en Fuerte Mayo
Agrícola

Realizarán obras de agua en Fuerte Mayo

Octubre 21, 2025

Modernizarán infraestructura agrícola

Permisos de pesca, por las nubes
Agrícola

Permisos de pesca, "por las nubes"

Octubre 20, 2025

Cooperativistas del sur de Sonora exigen freno a los altos costos

Pega inseguridad a los agricultores
Agrícola

Pega inseguridad a los agricultores

Octubre 19, 2025

En aumento los robos en campos agrícolas del Valle del Yaqui y Mayo