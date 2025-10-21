Sigue la sequía

La sequía en Sonora se mantiene, aunque son solo 15 municipios los que todavía presentan algún grado de afectación.

De acuerdo con el último reporte del Monitor Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al 15 de octubre el estiaje ha ido cediendo, ya que la anterior quincena eran 17 municipios los que tenían algún grado de afectación.

En total, 5 de los 15 municipios en la Entidad presentan sequía moderada, seis en severa y cuatro en extrema.

Los municipios en estiaje moderado son: Fronteras, Átil, Magdalena de Kino, Oquitoa y Santa Ana.

En sequía extrema: Agua Prieta, Nogales, Sáric y Plutarco Elías Calles y en sequía severa: Altar, Naco, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Tubutama y Caborca.

Las lluvias registradas en el Estado han contribuido a cambiar el panorama por las afectaciones del estiaje.

En todo el territorio nacional, 93 municipios están en sequía, 12 están en Coahuila, 12 en Tabasco, 11 en Jalisco, 9 en Chihuahua y 8 en Yucatán.

En junio el 100% del territorio tenía algún grado de estiaje