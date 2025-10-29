Invaden barcos áreas prohibidas

A través de videos, el Frente Pesquero del Sur de Sonora denunció que barcos camaroneros y sardineros invaden áreas reservadas para pescadores ribereños, causando múltiples afectaciones.

Rigoberto Gastélum Gutiérrez, líder de la organización, afirmó que dichas embarcaciones no respetan el límite de cinco brazas y, mientras tanto, la Conapesca y otras autoridades no hacen nada por evitar esas acciones.

“Además de que perjudican a miles de familias del sector ribereño, los barcos están dañando gravemente los ecosistemas marinos, ya que, incluso, capturan especies en pleno proceso reproductivo, lo que ocurre en áreas como Camahuiroa, Las Bocas, Guaymas y otras”, señaló.

“Por ejemplo, los sardineros no están respetando la especie que entra al Golfo de California a tirar su larva, y la levantan en menos de 24 horas. Son miles de toneladas, y solamente para hacer harina y aceite. Están destruyendo la cadena alimenticia”, aseguró.

Dijo que estos hechos ya fueron denunciados en varias ocasiones ante autoridades pesqueras, pero no han obtenido respuesta, por lo que, de mantenerse esa situación, se tomarán medidas más drásticas.

Gastélum Gutiérrez advirtió que la falta de atención, orden y sanciones podría provocar un conflicto social en la zona costera, ante la desesperación por la pérdida de recursos y fuentes de trabajo, derivada también de los problemas en esteros, bahías y estuarios, causados por la operación irregular de granjas acuícolas de camarón.

“Por supuesto, nosotros no queremos ese tipo de conflictos. Todo debe transcurrir en paz, pero, si no se aplican las leyes, se va a llegar a esa situación”, agregó.

“Ya hemos entregado escritos y denuncias, pero las autoridades hacen caso omiso”

Rigoberto Gastélum