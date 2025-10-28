Apoya Alfonso Durazo al campo sonorense con incentivo al trigo entregado en Navojoa

Como una respuesta al campo sonorense, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño encabezó el evento denominado "Programa Emergente de Apoyo al Trigo Cristalino" desde Navojoa, mediante el cual se otorgó un incentivo de 10 dólares por tonelada a los productores de trigo cristalino.

Este apoyo representa una contribución económica para el ciclo agrícola 2024-2025, con beneficio a productores de Cajeme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Caborca, Benito Juárez y Navojoa, en una inversión de 35 millones de pesos.

Este programa otorgará un incentivo promedio de 195 pesos por tonelada cosechada a los productores del ciclo agrícola 2024–2025, beneficiando a quienes sembraron un total de 25,321 hectáreas de trigo cristalino en Sonora, durante el año anterior.

El gobernador de Sonora describió que el campo vive una etapa compleja, en el que las condiciones internacionales están afectando el intercambio comercial, por lo que se requiere la solidaridad de un gobierno con empatía que se sume con acciones.

"Se trata de apoyos importantes en el que la mayor cantidad es para Navojoa, pero para todo el campo de Sonora, vivimos una etapa complicada y todo cuenta, decirles que hay un compromiso con el campo", enfatizó.

Así mismo, resaltó que con esta medida se busca fortalecer la rentabilidad de los productores, mitigar los efectos de los costos de producción y garantizar la prosperidad de esta importante actividad agrícola en la entidad.