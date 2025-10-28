"Es un apoyo esencial para tener rentabilidad en el campo"

Como un apoyo muy significativo e importante para tener rentabilidad en el campo y que contribuirá positivamente al sector primario, definieron los presidentes de los Distritos de Riego del Río Mayo y Río Yaqui, frente al apoyo adicional al trigo cristalino, entregado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

Luis Gerardo Villalobos, presidente del Consejo de Administración del Distrito de Riego del Río Mayo, describió que se trata de un apoyo que venían esperando desde tiempo atrás, el cual llega gracias a las gestiones del Gobierno del Estado.

Pero además, describió que esta entrega representa el inicio de la primera etapa de pago, con algunos productores con apoyos de hasta 12.50 dólares por toneladas, con miles de productores beneficiados en el campo de Sonora.

"Definitivamente, ayuda a reducir la incertidumbre, decirle a los productores que no se desanimen", refirió.

Por su parte, Mario Pablos Domínguez, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, definió que son apoyos muy importantes que el gobernador tuvo a bien asignarle a los productores de trigo cristalino, ya que en su momento hubo una expectativa de pago de 270 dólares por parte de la industria para el trigo.

Sin embargo, describió dicha situación habría sido compartida al gobernador, quien logró acordar con la industria el pago de 300 dólares, adicional al pago de 10 dólares del propio gobierno, el cual es importante para tener rentabilidad en la cosecha del productor.

"Un apoyo muy bueno para el sector primario, aporta para tener rentabilidad y poder seguir en la actividad", resaltó.

Aunque aún hay retos por enfrentar y necesidades por atender, consideraron que la cercanía con el gobierno de Sonora abre la puerta a una coordinación efectiva con la administración federal para impulsar las políticas públicas que el sector agrícola demanda.