Sequía deja pérdidas millonarias

Recordó que esta sequía que se presenta en Sonora ha sido una de las más severas en los últimos 50 años, ante lo cual hacen un nuevo llamado a las autoridades a avalar la declaratoria de emergencia para que lleguen los apoyos al sector ganadero.

“Si no procede esta declaratoria de emergencia, no nos quedará de otra a los ganaderos más que seguir de frente y buscar las alternativas para hacerle frente a esta situación que estamos viviendo y que no se presentaba en los últimos cincuenta años en el Estado de Sonora”, indicó.

Ricardo Flores dijo que los productores pecuarios del sur de Sonora esperan con ansias que se presenten las “equipatas” (lluvias invernales) para poder mitigar un poco la problemática que están viviendo.

“Que los productores ganaderos con las lluvias invernales puedan hacerle frente a los próximos meses, con la esperanza que el próximo año sea bueno”, expresó.

Reiteró que los ganaderos se mantienen esperanzados de que haya una respuesta favorable a la declaratoria de emergencia por sequía donde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) tiene hasta el 30 de noviembre para dar un resolutivo.

“Fueron escasas las precipitaciones que se presentaron en el sur de Sonora esta temporada, hay algunos lugares que ni una sola gota de agua cayó”, indicó el líder ganadero.