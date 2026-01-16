  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 16 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Agrícola

Sequía, se mantiene en 15 municipios

Están ubicados principalmente en el noroeste de la Entidad

Ene. 16, 2026
Sequía, se mantiene en 15 municipios

Aunque la sequía se redujo en un 80 por ciento en el Estado a finales del año pasado, 15 municipios entran en esta categoría.

De acuerdo con datos del Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hasta el 31 de diciembre de 2024 los 72 municipios de Sonora presentaban algún grado de escasez.

Actualmente los municipios presentan diferentes niveles de sequía que van de leve a severa, sin llegar a excepcional o extrema.

Los municipios con sequía leve son: Átil, Fronteras, Magdalena, Oquitoa y Santa Cruz; y con moderada: Altar, Caborca, Naco, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Tubutama.

Mientras que con la severa están: Agua Prieta, Nogales, Sáric y General Plutarco Elías Calles.

PRESAS DEL RÍO YAQUI

El Sistema de Presas del Río Yaqui está al 29.7 por ciento de su capacidad total, con un volumen almacenado de 2 mil 082.5 millones de metros cúbicos.

Las aportaciones en lo que va de enero son de 39.1 millones de metros cúbicos, cuando la media es de 225.0 millones de metros cúbicos.

Luz del Carmen Paredes
Luz del Carmen Paredes
Contenido Relacionado
Sader Sonora avanza en pagos a trigueros: van más de 70 mdp entregados
Agrícola

Sader Sonora avanza en pagos a trigueros: van más de 70 mdp entregados

Enero 15, 2026

El programa es resultado de las gestiones realizadas por el gobernador Alfonso Durazo

Exige Frente Pesquero el control a los barcos
Agrícola

Exige Frente Pesquero el control a los barcos

Enero 14, 2026

Sardineros están dañando gravemente el ecosistema marino: Gastélum Gutiérrez

Escasas horas frío
Agrícola

Escasas horas frío

Enero 11, 2026

Estaciones reportan apenas 40 horas; hay confianza en que la situación mejore