Sequía, se mantiene en 15 municipios

Aunque la sequía se redujo en un 80 por ciento en el Estado a finales del año pasado, 15 municipios entran en esta categoría.

De acuerdo con datos del Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hasta el 31 de diciembre de 2024 los 72 municipios de Sonora presentaban algún grado de escasez.

Actualmente los municipios presentan diferentes niveles de sequía que van de leve a severa, sin llegar a excepcional o extrema.

Los municipios con sequía leve son: Átil, Fronteras, Magdalena, Oquitoa y Santa Cruz; y con moderada: Altar, Caborca, Naco, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Tubutama.

Mientras que con la severa están: Agua Prieta, Nogales, Sáric y General Plutarco Elías Calles.

PRESAS DEL RÍO YAQUI

El Sistema de Presas del Río Yaqui está al 29.7 por ciento de su capacidad total, con un volumen almacenado de 2 mil 082.5 millones de metros cúbicos.

Las aportaciones en lo que va de enero son de 39.1 millones de metros cúbicos, cuando la media es de 225.0 millones de metros cúbicos.