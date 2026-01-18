Cumplen productores

Cada vez hay mayor conciencia por parte de los productores en el manejo de los envases vacíos de agroquímicos.

Eustaquio Molina Muñoz indicó que, comparativamente con el 2025, los registros van al alza, ya que se estableció una mayor superficie de siembra de trigo y otros cultivos.

El gerente de la Junta Local de Sanidad Vegetal (JLSV) del Valle del Yaqui precisó que, en lo que va de enero, el Centro de Acopio de Envases Vacíos de Plaguicidas tiene registrado 4 mil 910 kilogramos, cifra superior a los mil 334 kilogramos proyectados para este mes.

Resaltó que es importante mantener libre de contaminantes el Valle del Yaqui y no dejar los envases tirados en drenes y canales, por lo que llamó a cumplir con el depósito para confinamiento y posterior destrucción sin afectar al medio ambiente.

Se debe realizar el triple lavado y llevar los envases al Centro de Acopio ubicado en la calle 600, a 500 metros al poniente de la calle Norman E. Borlaug.

En el Valle del Yaqui, desde el 2006 se instaló el Centro de Acopio de Envases Vacíos de Plaguicidas para evitar riesgos a la salud y al medio ambiente