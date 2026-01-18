  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 18 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Agrícola

Cumplen productores

Avanza recolección de envases vacíos de agroquímicos

Ene. 18, 2026
Cumplen productores

Cada vez hay mayor conciencia por parte de los productores en el manejo de los envases vacíos de agroquímicos.

Eustaquio Molina Muñoz indicó que, comparativamente con el 2025, los registros van al alza, ya que se estableció una mayor superficie de siembra de trigo y otros cultivos.

El gerente de la Junta Local de Sanidad Vegetal (JLSV) del Valle del Yaqui precisó que, en lo que va de enero, el Centro de Acopio de Envases Vacíos de Plaguicidas tiene registrado 4 mil 910 kilogramos, cifra superior a los mil 334 kilogramos proyectados para este mes.

Resaltó que es importante mantener libre de contaminantes el Valle del Yaqui y no dejar los envases tirados en drenes y canales, por lo que llamó a cumplir con el depósito para confinamiento y posterior destrucción sin afectar al medio ambiente.

Se debe realizar el triple lavado y llevar los envases al Centro de Acopio ubicado en la calle 600, a 500 metros al poniente de la calle Norman E. Borlaug.

En el Valle del Yaqui, desde el 2006 se instaló el Centro de Acopio de Envases Vacíos de Plaguicidas para evitar riesgos a la salud y al medio ambiente

Luz del Carmen Paredes
Luz del Carmen Paredes
Contenido Relacionado
Sequía, se mantiene en 15 municipios
Agrícola

Sequía, se mantiene en 15 municipios

Enero 16, 2026

Están ubicados principalmente en el noroeste de la Entidad

Sader Sonora avanza en pagos a trigueros: van más de 70 mdp entregados
Agrícola

Sader Sonora avanza en pagos a trigueros: van más de 70 mdp entregados

Enero 15, 2026

El programa es resultado de las gestiones realizadas por el gobernador Alfonso Durazo

Exige Frente Pesquero el control a los barcos
Agrícola

Exige Frente Pesquero el control a los barcos

Enero 14, 2026

Sardineros están dañando gravemente el ecosistema marino: Gastélum Gutiérrez