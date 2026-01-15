Sader Sonora avanza en pagos a trigueros: van más de 70 mdp entregados

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora informó que el programa Precio de Garantía al trigo panificable del ciclo agrícola 2024–2025 avanza conforme a lo programado, sin retrasos y con total transparencia.

La dependencia recordó que este esquema contempla una inversión total de 375.8 millones de pesos, con el objetivo de beneficiar a alrededor de 3 mil productores de la entidad.

Con corte al 15 de enero de 2026, la Sader reportó la dispersión de 71.8 millones de pesos, monto que ya llegó a 347 productores. Este avance corresponde a un proceso gradual y ordenado, alineado a los lineamientos administrativos establecidos por la Secretaría.

TOTALIDAD QUEDARÁ CUBIERTA EN MARZO

La dependencia estatal adelantó que antes de finalizar la próxima semana se efectuará una nueva dispersión de 50 millones de pesos, que beneficiará a aproximadamente 300 productores adicionales.

De acuerdo con la programación federal, se prevé que la totalidad de los pagos quede cubierta durante la primera quincena de marzo de 2026.

El programa es resultado de las gestiones realizadas por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, con el objetivo de fortalecer la certidumbre económica y el respaldo institucional al sector triguero de la región.

Para resolver dudas o dar seguimiento a los apoyos, la Sader Sonora invitó a los productores a acudir a su Distrito de Desarrollo Rural (DDR) o Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) más cercano. También está disponible la línea de atención 662 259 9800, donde personal especializado brinda información directa.