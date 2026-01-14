Frente Pesquero del Sur de Sonora exige control de barcos sardineros

La mortandad de peces en costas de esta región, como la registrada esta semana, no se debe a la contaminación, sino a la operación ilegal de barcos sardineros, afirmó Rigoberto Gastélum Gutiérrez, representante del Frente Unión Pesquero del Sur de Sonora.

Señaló que esta problemática ya tiene varios años, pero la Conapesca, Semarnat, Profepa y otras dependencias de los tres niveles de Gobierno “no hacen nada para frenar estos graves daños al ecosistema marino”.

“Y no solamente están muriendo peces cochito, sino muchas otras especies, porque los barcos sardineros no respetan los límites de profundidad, se meten a las orillas, casi se varan y acaban con pescados que no les corresponden, con el fin de hacer harina”, aseguró.

“Pero, en el caso del cochito, que es un producto muy duro, no lo pueden hacer, por lo que lo tiran. Así que están reventando la cadena alimenticia, ya que el producto que entra a desovar al Golfo de California es levantado por dichas embarcaciones en menos de 24 horas”, explicó.

Gastélum Gutiérrez aclaró que no están pidiendo que dejen de trabajar los barcos, sino que cumplan con las normas y lineamientos establecidos, se les recorte su zona de captura y se modifiquen sus tiempos de veda.

Asimismo, denunció que continúan las afectaciones en esteros, bahías y estuarios, que son causadas por la operación irregular de granjas acuícolas de camarón.

“Estamos pidiendo que las granjas quiten la succión de agua de los esteros y la pongan en altamar; los dueños tienen mucho dinero, pero no lo hacen; esto no es grilla, sino que buscamos que ya dejen de matarse las larvas”, precisó.