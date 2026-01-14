  • 24° C
Frente Pesquero del Sur de Sonora exige control de barcos sardineros

Están dañando gravemente el ecosistema marino, denuncian representantes de la agrupación

Ene. 14, 2026
La mortandad de peces en costas de esta región, como la registrada esta semana, no se debe a la contaminación, sino a la operación ilegal de barcos sardineros, afirmó Rigoberto Gastélum Gutiérrez, representante del Frente Unión Pesquero del Sur de Sonora.

Señaló que esta problemática ya tiene varios años, pero la Conapesca, Semarnat, Profepa y otras dependencias de los tres niveles de Gobierno “no hacen nada para frenar estos graves daños al ecosistema marino”.

“Y no solamente están muriendo peces cochito, sino muchas otras especies,  porque los barcos sardineros no respetan los límites de profundidad, se meten a  las orillas, casi se varan y acaban con pescados  que no les corresponden, con el fin de hacer harina”, aseguró.

“Pero, en el caso del cochito, que es un producto muy duro, no lo pueden hacer, por lo que lo tiran. Así que están reventando la cadena alimenticia, ya que el producto que entra a desovar al Golfo de California es levantado por dichas embarcaciones en menos de 24 horas”, explicó.

Gastélum Gutiérrez aclaró que no están pidiendo que dejen de trabajar los barcos, sino que cumplan con las normas y lineamientos establecidos, se les recorte su zona de captura y se modifiquen sus tiempos de veda.

Asimismo, denunció que continúan las afectaciones en  esteros, bahías y estuarios, que son causadas por la operación irregular de granjas acuícolas de camarón.

“Estamos pidiendo que las granjas quiten la succión de agua de los esteros y la pongan en altamar; los dueños tienen mucho dinero, pero no lo hacen; esto no es grilla, sino que buscamos que ya dejen de matarse las larvas”, precisó.

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

