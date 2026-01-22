  • 24° C
Se extiende el déficit de horas frío en el Valle del Mayo

Apenas se acumulan 65 horas; el ciclo pasado a la misma fecha, se contabilizaban 438 horas

Ene. 22, 2026
El Valle del Mayo sigue presentando un déficit de horas frío en el presente ciclo agrícola, llegando a contabilizar hasta 378 horas menos en comparación con el ciclo anterior a la misma fecha.

Según el reporte Hidrométrico y Climatológico presentado por el Distrito de Riego del Río Mayo, durante el ciclo agrícola 2025-2026 se han contabilizado un total de 65 horas acumuladas, muy por debajo de lo que se necesita para que logre complementar el desarrollo del trigo.

Mientras que al 22 de enero del año pasado, el acumulado de horas frío era de 438 horas, lo que significa que apenas se ha alcanzado un 14 por ciento de lo registrado durante el ciclo anterior.

Según autoridades del Distrito de Riego del Río Mayo, esta situación genera estrés térmico sobre el cultivo del trigo, causando en algunos casos efectos negativos irreversibles en el desarrollo, llegando a repercutir en los rendimientos.

Aunque de momento es prematuro considerar un impacto negativo, aseguraron que se mantiene vigilancia en el tema.

A partir de este viernes, se dio a conocer la llegada de un nuevo frente frío, lo que dejará lluvias y un descenso notable en la temperatura, lo que podría contribuir a que se acumule un número mayor de horas frío. 

Cabe destacar que en el Valle del Mayo, se tiene una superficie de 48,281 hectáreas sembradas de trigo.

Edgar Coronado
