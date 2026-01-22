Apicultor pide a la sociedad no matar abejas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un llamado a la conciencia social realiza el apicultor de Ciudad Obregón, David Villegas, pues destacó la importancia de que los habitantes eviten agredir a estos insectos cuando detectan un panal y llamen a un profesional para que reubique al enjambre, ya que esta especie es parte fundamental del ecosistema.

“Nos dedicamos a la reubicación de enjambres, invitamos a todos para que nos ayuden, lo que queremos es que la abeja prevalezca y esté en desarrollo, es fácil para las personas llegar a matar abejas cuando hay enjambres cerca de casas y negocios. Ellas son las principales polinizadoras que tenemos y al momento de aniquilarlas prácticamente nos destruimos a nosotros mismos”, explicó.

Asimismo, recomendó que, ante la presencia de un enjambre, las personas mantengan la calma y se comunique con el Departamento de Bomberos o con un apicultor certificado para que atienda el caso.

Cabe señalar que la presencia de enjambres de abejas continúa siendo un tema latente en el municipio de Cajeme, situación que ha generado una alta demanda de servicios por parte de apicultores locales, quienes se encargan de retirar y reubicar a estos insectos de manera responsable.

El apicultor destacó que ha atendido numerosos casos en la región, desplazándose no solo dentro del municipio de Cajeme, sino también a Navojoa y Guaymas, para realizar reubicación de enjambres.

Durante la temporada invernal se reciben entre 20 y 25 reportes semanales de ciudadanos que solicitan el retiro de enjambres.