Piden actuar contra granjas acuícolas en sur de Sonora

Así como se investigó la mortandad de peces en El Siáric, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debe atender el ecocidio que se registra desde hace varios años en esteros, bahías y estuarios, señaló Rigoberto Gastélum Gutiérrez.

El representante del Frente Unión Pesquero del Sur de Sonora denunció que daños como, por ejemplo, la mortandad masiva de larvas silvestres son causados por el aumento y operación irregular de granjas acuícolas de camarón.

Reconoció que la Profepa haya inspeccionado el área de la mortandad en El Siáric y, sobre todo, que determinara que la causa fue --como él lo había señalado en los días posteriores al hecho-- que barcos sardineros desecharon esos peces, de la especie cochito, que capturaron indebidamente.

“Ahora se espera que la Profepa, la Conapesca, Sagarhpa y Semarnat mantengan una vigilancia continua, así como en las granjas acuícolas, que están provocando muchos problemas muy graves”, dijo.

Gastélum Gutíérrez indicó que los daños más serios causados por las granjas y que están afectando seriamente la producción pesquera en general, en perjuicio de los trabajadores ribereños, se presentan en las zonas Santa Bárbara, Aquiropo, Riíto, Boca del Río Mayo y Siáric.

Explicó que los problemas principales son el azolvamiento por el uso de bombas de alta potencia, que obstruyen el flujo marino e impiden la navegación; la muerte masiva de larvas, que son succionadas por sistemas de captación sin filtros; la sobreexplotación sin regulación, impulsada por el uso de tecnologías agresivas como bombas "colombianas", entre otros.

Por ello, pidió a las dependencias gubernamentales que realicen la inspección y evaluación de impacto ambiental; la instalación de sistemas excluidores de larvas en todas las granjas; reformas a normas de captación de agua marina; la creación de canales alternos para evitar extracción directa de estuarios.

Resaltó que los esteros, bahías y estuarios son ecosistemas que deben funcionar adecuadamente como área de hábitat, reproducción y crecimiento de especies de vida silvestre, marina y terrestre.