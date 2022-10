Quema de espárrago contamina y daña la salud humana

Vecinos de San Ignacio Río Muerto demandan la actuación de las autoridades para acabar con la quema de espárrago y otros esquilmos que dañan al medio ambiente y la salud del hombre. El humo blanco que genera la quema de espárrago cubre el cielo y penetra en las casas de los habitantes de comunidades del Valle del Yaqui, señalaron. La actuación de las autoridades no corresponde a su función, se supone que hay una normatividad que se tiene que cumplir al momento de realizar la quema, pero no lo hacen. El viernes quemaron durante la mañana, lo que afectó también a los estudiantes del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui (ITVY), comentaron, ya que las instalaciones se llenaron de humo y no es la primera ocasión. Aunque no se paralizaron actividades, definitivamente el humo afecta ya que es un contaminante. Urge que se tome cartas en el asunto y acabar con estas prácticas nocivas para el medio ambiente y la salud, exigieron, ya existe un reglamento, pero falta que se cumpla. El artículo 113 establece que queda prohibido emitir contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones se deberán observar las disposiciones de esta ley y de los reglamentos que de ella emanen, así como las normas oficiales mexicanas