Productores del Valle del Yaqui analizan reproducir insectos para eliminar el uso de pesticidas

Entre las tendencias para evitar el uso de pesticidas se encuentra la reproducción de insectos benéficos, cuya función es eliminar plagas en las tierras de cultivo, sin contaminar, comentó José Manuel Ibarra Martínez.

El ingeniero en producción y comercialización hortícola, dio a conocer que cuenta con un laboratorio en donde se encargan de estudiar a las especies tricrograma y crisopa, las cuales juegan un papel fundamental en los sembradíos.

"En este tiempo hay muchos productores que manejan demasiados insecticidas y no se dan cuenta el daño ecológico que ocasionan. Aparte como comensales la gente no se imagina lo que come, tantos residuos tóxicos que lleva", expresó.

Platicó que en algunos municipios de su natal Chihuahua, se encuentran utilizando esta alternativa para sustituir a los insecticidas, por lo que productores del Valle del Yaqui se encuentran analizando la posibilidad de incluirlos en sus cultivos.

"Yo vengo de Chihuahua, donde hemos logrado reducir el uso de insecticidas a un 0% y sacamos los cultivos con puros insectos benéficos", comentó.

Ibarra Martínez explicó que el tricrograma es un parásito que para dejar descendencia requiere un huevo plaga y la crisopa es un depredador que come alrededor de tres mil especies.

Ahondó que para la reproducción del tricrograma, acuden a los sembradíos para recolectar el gusano plaga que afecta principalmente a los cereales, después los llevan a su laboratorio y comienza la participación del insecto benéfico.

La cantidad y liberación de los mismos, dijo, depende del tamaño de las hectáreas de plantaciones.