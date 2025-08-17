  • 24° C
Productores de tomate: Protege al campo acuerdo alcanzado

Tienen el apoyo del Gobierno federal para buscar otras alternativas de comercialización

Ago. 17, 2025
El fijar precios mínimos de exportación para el tomate fresco, tras el fin del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping con Estados Unidos, es una medida que protege a los productores, indicó Manuel Cázares Castro.

"Logramos algo histórico", resaltó el presidente del Sistema Producto Tomate en Sonora, ya que con esta medida se protege al productor y a quienes dependen de esta actividad.

La producción de tomate genera cientos de jornales, que se resguardan con esta medida y otras estrategias que se implementarán.

Resaltó las gestiones y el apoyo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para buscar un acuerdo en el tema de los aranceles, pese a que no se logró detener esta medida, ya que se actuó en consecuencia.

Explicó que los precios se revisarán cada año, o antes si las condiciones del mercado lo requieren, y que ya están en vigor desde el 8 de agosto.

Además, el Gobierno federal instruyó al Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura (FIRA) para otorgar créditos a los productores, destinados al pago de la cuota compensatoria, así como para fertilizantes y sistemas de riego tecnificado, mencionó.

Asimismo, dijo, se busca comercializar el tomate con otros países y no depender únicamente de Estados Unidos.

Luz del Carmen Paredes
