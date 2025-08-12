Regular, la temporada de jaiba en el sur de Sonora

A un mes de la temporada de jaiba, las capturas han sido regulares en el sur de Sonora, con un promedio de 35 kilos por panga, informó el presidente de la Cooperativa Loma Parda de Yavaros, Ramón Valenzuela Ruelas.

Dijo que durante los primeros días se sacaban unos 70 kilos por embarcación, pero después fue disminuyendo, al igual que otros años, "y ni modo, pero por los menos está saliendo para el gasto diario".

Aclaró que esto no es lo ideal, pero sí representa una reactivación económica, sobre todo si se considera que, antes de la temporada de jaiba, la situación estaba más difícil.

Indicó que lo que más ha afectado a los trabajadores del mar es el aumento en los costos de operación, en los que sobresale el de la gasolina.

"Ya ha estado mejor el clima, pero a muchos pescadores, con problemas de deudas, les ha resultado muy complicado salir a la captura con esos elevados costos; no es redituable", explicó.

Valenzuela Ruelas señaló que la pesquería de la jaiba sigue siendo la segunda en importancia en esta región, por lo que lamentó que ya no se obtengan los resultados de años atrás.

"Esperemos que mejoren las capturas en lo que resta de agosto y que después, cuando se levante la veda del camarón, que la temporada sea mejor que la pasada", añadió.

"La temporada de jaiba ha transcurrido sin mayores incidentes en cuanto a tiburones, que ya no se han visto": Ramón Valenzuela