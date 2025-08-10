Incentivos no llegan

Los apoyos federales no tienen para cuándo aterrizar, ni los 5 mil pesos por hectárea para cártamo, ni para el rastreo fitosanitario.

Productores del sector social, colonos y primarios coincidieron al señalar que urge que lleguen los recursos, más cuando está por iniciar el próximo ciclo agrícola.

A estas alturas están sin rastrear 140 mil hectáreas en los Valles del Yaqui y Mayo, que quedaron fuera de la primera etapa de 61 mil hectáreas realizada con recursos estatales, comentaron.

Falta que lleguen los 154 millones de pesos del Gobierno federal para el rastreo de las tierras que están invadidas de maleza y fauna, que ponen en riesgo la sanidad del sur de Sonora, indicaron.

Asimismo, los productores demandan la entrega de los 5 mil pesos por hectárea del cártamo.

Sobre los apoyos del Gobierno del Estado, dijeron que los 12.50 dólares por tonelada ya inició el pago a través de la industria aceitera, con la que se comercializó la producción.

En el Valle del Yaqui y comunidades yaquis se establecieron 11,190.2 hectáreas.