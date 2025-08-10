  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 10 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Agrícola

Incentivos no llegan

Productores confían en las gestiones del Gobierno del Estado para que aterricen los recursos

Ago. 10, 2025
Incentivos no llegan

Los apoyos federales no tienen para cuándo aterrizar, ni los 5 mil pesos por hectárea para cártamo, ni para el rastreo fitosanitario.

Productores del sector social, colonos y primarios coincidieron al señalar que urge que lleguen los recursos, más cuando está por iniciar el próximo ciclo agrícola.

A estas alturas están sin rastrear 140 mil hectáreas en los Valles del Yaqui y Mayo, que quedaron fuera de la primera etapa de 61 mil hectáreas realizada con recursos estatales, comentaron.

Falta que lleguen los 154 millones de pesos del Gobierno federal para el rastreo de las tierras que están invadidas de maleza y fauna, que ponen en riesgo la sanidad del sur de Sonora, indicaron.

Asimismo, los productores demandan la entrega de los 5 mil pesos por hectárea del cártamo.

Sobre los apoyos del Gobierno del Estado, dijeron que los 12.50 dólares por tonelada ya inició el pago a través de la industria aceitera, con la que se comercializó la producción.

En el Valle del Yaqui y comunidades yaquis se establecieron 11,190.2 hectáreas.

Luz del Carmen Paredes
Luz del Carmen Paredes
Contenido Relacionado
Revista Proceso destaca crisis de productores de trigo en el sur de Sonora por sequía y abandono federal
Agrícola

Revista Proceso destaca crisis de productores de trigo en el sur de Sonora por sequía y abandono federal

Agosto 09, 2025

La reconversión a cultivos más resistentes, como la canola y el girasol, ofrece una alternativa, pero aún enfrenta barreras críticas

Exigen reactivar pesca de camarón
Agrícola

Exigen reactivar pesca de camarón

Agosto 04, 2025

Cualquier día, dentro del período del 25 de agosto al 5 de septiembre, demandan

Ganadería en crisis; se desploma el precio
Agrícola

Ganadería en crisis; se desploma el precio

Agosto 03, 2025

Urge al Gobierno federal agilizar las negociaciones para abrir la frontera con Estados Unidos