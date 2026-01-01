Primer caso de gusano barrenador en Edomex: activan alerta sanitaria

Autoridades del Estado de México confirmaron el primer caso de gusano barrenador en la entidad, luego de que la plaga fuera detectada en una cabra en el municipio de Tlatlaya, por lo que se emitió una alerta sanitaria en fase preventiva.

La Secretaría del Campo informó que la llamada gusanera fue localizada en una herida que no recibió atención oportuna, situación que obligó a reforzar las acciones de vigilancia y prevención en la región.

El caso fue corroborado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica) y por la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

Ante este hallazgo, autoridades estatales y federales, en coordinación con organizaciones ganaderas, mantienen una búsqueda activa de posibles casos, aunque hasta el momento no se han detectado nuevos brotes.

Antonio Huerta Alba, director de Sanidad de la Secretaría del Campo, hizo un llamado a las y los ganaderos del sur del Edomex para revisar diariamente a su ganado, especialmente en busca de heridas. Recomendó lavar, limpiar y desinfectar cualquier lesión, así como reportar de inmediato cualquier indicio sospechoso.

¡Alerta por el gusano barrenador del ganado!

Si detectas heridas con larvas en tu ganado, ¡actúa de inmediato!



Reporta cualquier caso sospechoso a las autoridades sanitarias. Recuerda que también nos podemos contagiar.

PROMUEVEN IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN

El gusano barrenador se propaga cuando la mosca hembra deposita sus huevecillos en heridas recientes o mucosas, como nariz, ombligo de crías recién nacidas o genitales después del parto. Entre los principales factores de riesgo se encuentran procedimientos quirúrgicos sin cuidados posteriores, como castraciones o descornes, además de lesiones por accidentes o peleas.

Las autoridades subrayaron la importancia de aplicar polvos curativos y preventivos y de notificar de inmediato si se detectan gusaneras activas.

Finalmente, la dependencia estatal señaló que es poco probable la propagación del gusano barrenador a otras zonas del Edomex y adelantó que en los próximos días se realizará una reunión con presidentes municipales, organismos ganaderos y el Gobierno Federal para fortalecer la estrategia de prevención, atención y difusión contra esta plaga.