Cierran Puerto de Yavaros por mal tiempo

Agrícola

Pescadores del sur de Sonora lamentan la paralización de actividades

Dic. 29, 2025
El Puerto de Yavaros fue cerrado a todo tipo de embarcaciones menores y mayores, como medida preventiva ante fuertes vientos y oleajes, anunció la Capitanía.

La dependencia informó que, desde las 9:00 horas de este lunes hasta las 6:00 del martes, habrá condiciones adversas para la pesca y actividades turísticas y deportivas.

Indicó que, de acuerdo a los pronósticos, los vientos podrían alcanzar casi los 40 kilómetros por hora, por lo que la Secretaría de Marina decidió el cierre del puerto.

La Capitanía pidió a todos los integrantes de la comunidad marítima del sur de Sonora a mantenerse informados y atentos a los avisos de las condiciones del clima.

Por su parte, el presidente de la Cooperativa Loma Parda de Yavaros, Ramón Valenzuela Ruelas, lamentó que la actividad pesquera se vea frenada, pero primero  está la seguridad e integridad de los trabajadores del mar.

"Así son las cosas en esta actividad, a esto estamos expuestos en nuestro oficio, de que el trabajo se pare por varios días, como esta vez, que se dice que el mal tiempo seguirá hasta el 2 de enero", dijo.

Señaló que este mes la pesca ha estado "muy tranquila", con bajas capturas en las diversas especies, pero que les permite, por lo menos, "sacar el día".

Por lo que respecta a avistamientos de tiburón, informó que no se han registrado en diciembre, pero advirtió que, una vez que reinicie la actividad pesquera, hay que tener mucha precaución.

Recordó que en esta temporada fue cuando se registraron las tres muertes de pescadores por ataques de escualos en los últimos tres años.

 

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

