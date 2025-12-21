Prevalece trigo cristalino en VY

En Sonora suman más de 110 mil hectáreas establecidas de trigo, de las cuales 72 mil 969.99 hectáreas corresponden al Valle del Yaqui, indicó Célida López Cárdenas.

La titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) en Sonora subrayó que sigue prevaleciendo el trigo cristalino.

Precisó que el 65 por ciento corresponde a la variedad dura y el 35 por ciento restante al harinero.

Además, dijo, en el presente ciclo agrícola 2025-2026 más productores han optado por cártamo.

Asimismo, en la reunión con las autoridades yaquis, en la que participaron el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, apuntó que en las comunidades yaquis son 22 mil 880 hectáreas de riego y ahora, después del reto de la disponibilidad de agua, viene la modernización y tecnificación de las tierras con el objetivo de ser más productivos, subrayó.

En cuanto a la ganadería, se comprometió a dar seguimiento a la solicitud de pozos de abrevadero, estableciendo mesas de trabajo para avanzar.

También atenderán lo relacionado con las solicitudes de apoyos para la compra de becerros y alimento