Agrícola

Benéfica, tecnificación del campo en el Mayo

A la fecha se han invertido 300 millones de pesos en obras

Dic. 19, 2025
De alrededor de 300 millones de pesos ha sido la inversión ejecutada en 2025 a través del Programa Nacional de Tecnificación para el Valle del Mayo, con lo que se desarrollaron las primeras obras que se llevarán a cabo en este sexenio, aseguró Rafael Valdez Avilés, gerente de operaciones del Distrito de Riego del Río Mayo.

"Desde septiembre se recibió con beneplácito el apoyo del Gobierno Federal, con más de 6 mil millones de pesos para el campo en la región, a través de la nivelación de tierras, tecnificación en sistemas de riego y el revestimiento de canales", explicó.

A esta fecha, informó que ya se cerró el revestimiento del canal lateral Navojoa, que consistió en 3.2 kilómetros de trabajos, indispensables para eficientar la conducción, tener tiempos oportunos en los riegos y ofrecer un mejor servicio.

Valdez resaltó que, con ello, se logrará generar un ahorro en el gasto de agua, lo que contribuirá en los procesos que se realizan.

"Con relación a la tecnificación y nivelación, ahorita ya están cerradas las obras; se continuarán una vez que concluyan los riegos al campo. Hay una proyección para que se vayan ejecutando hasta 2030", indicó.

En lo que ha sido una primera etapa, explicó que el Valle del Mayo ya ha resentido el beneficio; no obstante, seguirán llegando mejoras durante los próximos cinco años, como parte del compromiso del Gobierno Federal.

Una vez que terminen los riegos al campo, se proyecta continuar con las obras de este programa

 

Edgar Coronado
Edgar Coronado
